Торт. Фото: BBC

https://racurs.ua/n158704-40-letniy-tort-so-svadby-charlza-i-diany-prodali-za-tysyachi-dollarov-foto.html

Ракурс

Торт со свадьбы принцессы Дианы и принца Чарльза продали на аукционе за 1 тыс. 850 фунтов стерлингов (2 тыс. 500 долларов) на аукционе.

Сначала он принадлежал сотруднице домохозяйства королевы-матери — женщина сохранила десерт с помощью пищевой пленки. Об этом сообщает BBC.

Кусок был вырезан из одного из 23 официальных свадебных тортов. Он покрыт глазурью с изображением королевского герба в золотистом, красном, синем и серебристом цветах. Известно, что торт и раньше пытались продать. Впервые десерт выставили на аукцион в 2008 году, а теперь во время онлайн-торгов его приобрел Джерри Лейтон.

У меня также был замысел разыграть его в лотерею, деньги от которой пойдут в благотворительную организацию Centrepoint, которая была под патронажем принцессы Дианы. Это если мне удастся удержаться, чтобы не съесть его, — пошутил мужчина, который приобрел торт.

Лейтон планирует поехать за тортом из Йоркшира в Глостершире уже на следующей неделе, чтобы убедиться, что торт в хорошем состоянии. Интерес к королевскому лакомству обнаружили участники торгов из Великобритании, США и ряда стран Ближнего Востока. Торги в интернете стартовали с 300 фунтов стерлингов и быстро выросли до выигрышной цены в 1 тыс. 850 фунтов стерлингов.

Десерт хранили в старой жестяной коробке для тортов. На крышке была надпись «Осторожно — свадебный торт принца Чарльза и принцессы Дианы» и дата 27 июля 1981.

Напомним, ранее мы сообщали, что принцесса Диана перед смертью планировала заняться личной жизнью, заявил ее близкий друг журналист Ричард Кей. Он стал последним человеком, с которым она общалась по телефону. Разговор друзей произошел ночью, незадолго до автокатастрофы. Они обсуждали будущее: к тому времени прошел год с момента развода Дианы с принцем Чарльзом.