Латвия потратит на колючую проволоку для границы с Беларусью миллионы евро

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Правительство Латвии одобрило выделение финансирования на строительство ограждения на границе с Беларусью. Такое решение приняли для предотвращения нелегальной миграции.

В 2021 году на закупку и установку ограждения из колючей проволоки планируют потратить более 1,7 евро. Деньги возьмут из госбюджетной программы «Резервные средства». Об этом сообщили в пресс-службе латвийского МВД.

В 2022 году на защиту границы от мигрантов выделят больше 14 млн евро, в 2023 году — почти 19 млн евро, а в 2024 году — более 6 млн евро.

Чтобы зарезервировать средства на эти цели, в государственном бюджете создадут новую бюджетную программу «Развитие инфраструктуры государственной границы».

Пограничники в среду и утром в четверг предотвратили попытку 91 человека незаконно пересечь границу Беларуси и Латвии. Новых задержаний не было.

Всего с 6 по 10 августа на границе задержаны 295 человек. Из-за резкого роста числа лиц, пытающихся нелегально пересечь границу, власти объявили о чрезвычайной ситуации в приграничных регионах с 11 августа по 10 ноября.

Напомним, в конце мая президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна служила барьером на пути переброски нелегальных мигрантов в соседнее государство. По его словам, с учетом политического давления Запада Минск может задуматься, стоит ли продолжать это делать.