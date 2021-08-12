Латвія витратить на колючий дріт для кордону з Білоруссю мільйони євро. Фото: Кореспондент

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Уряд Латвії схвалив виділення фінансування на спорудження огорожі на кордоні з Білоруссю. Таке рішення прийняли для запобігання нелегальній міграції.

У 2021 році на закупівлю і встановлення огорожі з колючого дроту планують витратити понад 1,7 млн євро. Гроші візьмуть з держбюджетної програми «Резервні кошти». Про це повідомили у прес-службі латвійського МВС.

У 2022 році на захист кордону від мігрантів виділять понад 14 млн євро, у 2023 році — майже 19 млн євро, а у 2024 році — більше ніж 6 млн євро.

Щоб зарезервувати кошти на ці потреби, в державному бюджеті створять нову бюджетну програму «Розвиток інфраструктури державного кордону».

Прикордонники в середу і вранці в четвер запобігли спробі 91 людини незаконно перетнути кордон Білорусі й Латвії. Нових затримань не було.

Всього з 6 по 10 серпня на кордоні затримано 295 осіб. Через різке зростання кількості осіб, які намагаються нелегально перетнути кордон, влада оголосила про надзвичайну ситуацію в прикордонних регіонах з 11 серпня по 10 листопада.

Нагадаємо, в кінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що його країна служила бар'єром на шляху перекидання нелегальних мігрантів в сусідню державу. За його словами, з урахуванням політичного тиску Заходу Мінськ може задуматися, чи варто продовжувати це робити.