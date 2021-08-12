Ярослава Магучіх зізналася, чому обіймалася з росіянкою

Ярослава Магучіх. Фото: Фокус

https://racurs.ua/ua/n158702-yaroslava-maguchih-ziznalasya-chomu-obiymalasya-z-rosiyankou.html

Ракурс

Ярослава Магучіх, українська легкоатлетка і призер Олімпійських ігор в Токіо, пояснила, чому обняла свою суперницю з Росії під час фіналу виступу на Олімпіаді.

Таку заяву вона зробила під час спілкування з журналістами після повернення до України.

У нас свобода слова, тому я вдячна всім, хто мене підтримує і розуміє. Також хочу подякувати тим, хто мене критикує — це такий досвід для мене, який зробить мене сильніше, — заявила Ярослава Магучіх.



Також вона підтвердила, що у неї дійсно запланована зустріч з заступником міністра оборони Ганною Маляр. До цього вона обіцяла провести бесіду зі спортсменкою і пояснити їй, у чому неприпустимість такої поведінки на міжнародних змаганнях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Ярослава Магучіх потрапила в скандал через те, що обійнялася з російською спортсменкою Марією Ласіцкене після фінальних змагань. У Міноборони заявили, що на українських спортсменів під час міжнародних змагань накладаються певні обмеження, оскільки в країні йде війна.