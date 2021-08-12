Наслідки дрифту на Софійській площі, фото: КМДА

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У заповіднику «Софія Київська» офіційно заявили, що не дозволяли проведення резонансних зйомок дрифту автомобілів на Софійській площі у Києві, які відбулися 10 серпня.

Про це повідомляє прес-служба Київської міськради.

У міськраді наголошують, що в Києві діє затверджений 19 грудня 2019 року «Порядок організації та проведення недержавних масових заходів релігійного, культурно-просвітницького, спортивного, видовищного та іншого характеру», згідно з яким дозвіл на проведення заходу на Софійській площі надається виключно в разі погодження із заповідником «Софія Київська», щоб не допустити негативного впливу на стан пам’яток.

Відповідний запит від організаторів зйомок дрифту до Національного заповідника не надходив, — наголошують у міськраді.



Вранці 10 серпня на Софійській площі відбулися неузгоджені зйомки рекламного відео компанії Red Bull, в ході яких два автомобілі виконували дрифт довкола пам’ятника Богдану Хмельницькому. В результаті площа виявилася забрудненою численними слідами автомобільної гуми.

Нагадаємо, поліція на 16 серпня викликала на допит відому реперку Alyona Alyona, яка брала участь у зйомках скандального ролику на Софійській площі.