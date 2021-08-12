Корова стрибнула у басейн до туристів у Карпатах – курйозне відео. Фото: ru.depositphotos

https://racurs.ua/ua/n158700-korova-strybnula-u-baseyn-do-turystiv-u-karpatah-kuryozne-video.html

Ракурс

У Карпатах була помічена корова, яка бере від життя все. Тварина бродила по території, а потім вирішила стрибнути в басейн до туристів.

Корова трохи поплавала і вийшла по сходинках на сушу ціла і неушкоджена. Відповідне відео опублікували в мережі.

Ймовірно, тварині було спекотно, і вона хотіла попити води, але послизнулась та стрибнула в басейн, де в той час плавали двоє хлопців.

Побачивши корову, що пливе на них, діти одразу вилізли з басейну. Мешканка Дніпра Олександра Стасюк, яка й оприлюднила відео, написала, що корова вибралась з басейну сама, знайшовши сходинки.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ведмеді поласували пасікою і коровами на Прикарпатті — вони завітали на приватні угіддя та господарства. Лісники оприлюднили фотодокази «витівок» тварин у населених пунктах та поблизу.