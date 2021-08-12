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Ракурс
Корова стрибнула у басейн до туристів у Карпатах – курйозне відео. Фото: ru.depositphotos

Корова стрибнула у басейн до туристів у Карпатах — курйозне відео

12 сер 2021, 11:51
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У Карпатах була помічена корова, яка бере від життя все. Тварина бродила по території, а потім вирішила стрибнути в басейн до туристів.

Корова трохи поплавала і вийшла по сходинках на сушу ціла і неушкоджена. Відповідне відео опублікували в мережі.

Ймовірно, тварині було спекотно, і вона хотіла попити води, але послизнулась та стрибнула в басейн, де в той час плавали двоє хлопців.

Побачивши корову, що пливе на них, діти одразу вилізли з басейну. Мешканка Дніпра Олександра Стасюк, яка й оприлюднила відео, написала, що корова вибралась з басейну сама, знайшовши сходинки.


Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що ведмеді поласували пасікою і коровами на Прикарпатті — вони завітали на приватні угіддя та господарства. Лісники оприлюднили фотодокази «витівок» тварин у населених пунктах та поблизу.

Джерело: Ракурс


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