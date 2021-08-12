Корова прыгнула в бассейн к туристам в Карпатах – курьезное видео

https://racurs.ua/n158700-korova-prygnula-v-basseyn-k-turistam-v-karpatah-kureznoe-video.html

Ракурс

В Карпатах была обнаружена корова, которая берет от жизни все. Животное бродило сама по себе, а потом просто решило прыгнуть в бассейн к туристам.

Корова немного поплавала и вышла по ступенькам на сушу цела и невредима. Соответствующее видео опубликовали в сети.

Вероятно, животному было жарко, и оно хотело попить воды, но поскользнулось и прыгнуло в бассейн, где в то время плавали двое ребят.

Увидев корову, плывущую на них, дети сразу вылезли из бассейна. Жительница Днепра Александра Стасюк, которая и обнародовала видео, написала, что корова выбралась из бассейна сама, найдя ступеньки.

Напомним, ранее мы сообщали, что медведи полакомились пасекой и коровами на Прикарпатье — они зашли на частные угодья и хозяйства. Лесники обнародовали фотодоказательства «прогулок» крупных животных в населенных пунктах и поблизости.