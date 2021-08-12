Последствия дрифту на Софийской площади, фото: КГГА

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В заповеднике «София Киевская» официально заявили, что не позволяли проведения резонансных съемок дрифта автомобилей на Софийской площади в Киеве, которые прошли 10 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Киевского горсовета.

В горсовете подчеркивают, что в Киеве действует утвержденный 19 декабря 2019 года «Порядок организации и проведения негосударственных массовых мероприятий религиозного, культурно-просветительского, спортивного, зрелищного и другого характера», согласно которому разрешение на проведение мероприятия на Софийской площади предоставляется исключительно в случае согласования с заповедником «София Киевская», чтобы не допустить негативного влияния на состояние памятников.

Соответствующий запрос от организаторов съемок дрифта в Национальный заповедник не поступал, — отмечают в горсовете.



Утром 10 августа на Софийской площади состоялись несогласованные съемки рекламного видео компании Red Bull, в ходе которых два автомобиля выполняли дрифт вокруг памятника Богдану Хмельницкому. В результате площадь оказалась загрязненной многочисленными следами автомобильной резины.

Напомним, полиция на 16 августа вызвала на допрос известную реперку Alyona Alyona, которая принимала участие в съемках скандального ролика на Софийской площади.