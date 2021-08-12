Ярослава Магучих призналась, почему обнималась с россиянкой

Ярослава Магучих. Фото: Фокус

https://racurs.ua/n158702-yaroslava-maguchih-priznalas-pochemu-obnimalas-s-rossiyankoy.html

Ракурс

Ярослава Магучих, украинская легкоатлетка и призер Олимпийских игр в Токио, объяснила, почему обняла свою соперницу из России во время финала выступления на Олимпиаде.

Такое заявление она сделала во время общения с журналистами после возвращения в Украину.

У нас свобода слова, поэтому я благодарна всем, кто меня поддерживает и понимает. Также хочу поблагодарить тех, кто меня критикует — это такой опыт для меня, который сделает меня сильнее, — заявила Ярослава Магучих.



Также она подтвердила, что у нее действительно запланирована встреча с заместителем министра обороны Анной Маляр. До этого она обещала провести беседу со спортсменкой и объяснить ей, в чем недопустимость такого поведения на международных соревнованиях.

Напомним, ранее мы сообщали, что Ярослава Магучих попала в скандал из-за того, что обнялась с российской спортсменкой Марией Ласицкене после финальных соревнований. В Минобороны заявили, что на украинских спортсменов во время международных соревнований накладываются определенные ограничения, поскольку в стране идет война.