Торт. Фото: BBC

https://racurs.ua/ua/n158704-40-richnyy-tort-z-vesillya-charlza-i-diany-prodaly-za-tysyachi-dolariv-foto.html

Ракурс

Торт з весілля принцеси Діани і принца Чарльза продали на аукціоні за 1 тис. 850 фунтів стерлінгів (2 тис. 500 доларів) на аукціоні.

Спочатку він належав співробітниці домогосподарства королеви-матері — жінка зберегла десерт за допомогою харчової плівки. Про це повідомляє BBC.

Шматок був вирізаний з одного з 23 офіційних весільних тортів. Він вкритий глазур’ю із зображенням королівського герба у золотистому, червоному, синьому та сріблястому кольорах. Відомо, що торт і раніше намагалися продати. Вперше десерт виставили на аукціон у 2008 році, а тепер під час онлайн-торгів його придбав Джеррі Лейтон.

У мене також був задум розіграти його в лотерею, гроші від якої підуть до благодійної організації Centrepoint, яка була під патронажем принцеси Діани. Це якщо мені вдасться втриматися, щоб не з’їсти його, — пожартував чоловік, що придбав торт.

Лейтон планує поїхати за тортом з Йоркшира до Глостерширу вже наступного тижня аби переконатися, що торт у доброму стані. Інтерес до королівських ласощів виявили учасники торгів з Великої Британії, США та кількох країн Близького Сходу. Торги в інтернеті стартували з 300 фунтів стерлінгів і швидко зросли до виграшної ціни у 1 тис. 850 фунтів стерлінгів.

Десерт зберігали у старій бляшаній коробці для тортів. На кришці був напис «Обережно — весільний торт принца Чарльза та принцеси Діани» і дата 27 липня 1981 року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що принцеса Діана перед загибеллю планувала зайнятися особистим життям, заявив її близький друг журналіст Річард Кей. Він став останньою людиною, з якою вона спілкувалася телефоном. Розмова друзів відбувся вночі, незадовго до автокатастрофи. Вони обговорювали майбутнє: на той час минув рік з моменту розлучення Діани з принцом Чарльзом.

Джерело: BBC