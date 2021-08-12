На Київщині за дитячу порнографію перед судом постане фотограф, фото: поліція Київщини

https://racurs.ua/ua/n158705-fotografa-z-kyyivschyny-sudytymut-za-vygotovlennya-dytyachoyi-pornografiyi-foto.html

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На Київщині перед судом постане 48-річний фотограф, якого звинувачують у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Відповідний обвинувальний акт скеровано до суду. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Київської області.

Зазначається, що зловмисник цим займався у період з 2013 по 2017 роки, відомо про щонайменше 41 малолітнього потерпілого. Він примушував неповнолітніх до участі у зйомках порнографії, а щоб вони почувалися розкутіше — пригощав дітей алкоголем та електронними цигарками.

Відзняти фото та відеоматеріали зловмисник продавав іноземцю за кордон.

Раніше йому було повідомлено про підозру за:

ч. 4 та ч. 5 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу;

ч. 3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу;

ч. 2 ст. 156 (розбещення неповнолітніх) кримінального кодексу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у березні підписав закон про кримінальну відповідальність за сексуальне домагання дітей.