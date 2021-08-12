Появу тромбів після вакцини AstraZeneca зупинили в Британії – як це вдалося. Фото: Слово і діло

https://racurs.ua/ua/n158706-poyavu-trombiv-pislya-vakcyny-astrazeneca-zupynyly-v-brytaniyi-yak-ce-vdalosya.html

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Тромбоз після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca вдалося зупинити у Великій Британії. Це сталося завдяки обмеженню щодо щеплення цією вакциною людей віком до 40 років.

Приблизно 85% людей з побічними ефектами у вигляді виникнення тромбів після імунізації AstraZeneca були молодшими за 60 років, пише Reuters.

Британські вчені дослідили, що ускладнення після вакцинації траплялися зазвичай серед здорових людей молодого віку. Фіксація таких випадків після заборони вакцинувати препаратом AstraZeneca людей віком до 40 років припинилася.

У дослідженні вчені проаналізували 294 випадки тромбозу, і всі вони були пов’язані з вакциною AstraZeneca. У пацієнтів виявляли множинні тромби приблизно в третині випадків. Майже у всіх госпіталізованих цей діагноз проявлявся в період від 5 до 30 днів після першої дози вакцини AstraZeneca.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вакцинація в Україні набирає темпів. Міністерство охорони здоров’я рекомендує скоротити інтервал між першою та другою дозою вакцини CoronaVac від виробника Sinovac до мінімального терміну.

Джерело: Reuters