Штам коронавірусу «йота» — наскільки він небезпечний

Штам коронавірусу. Фото: istock

https://racurs.ua/ua/n158707-shtam-koronavirusu-yota-naskilky-vin-nebezpechnyy.html

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Коронавірус у світі продовжує мутувати. Варіант коронавірусу під назвою «йота», який був виявлений у Нью-Йорку наприкінці минулого року, показав підвищену летальність серед літніх людей.

Про це повідомили в Департаменті охорони здоров’я і психічної гігієни міста Нью-Йорка і Школи громадської охорони здоров’я при Колумбійському університеті.

Варіант B.1.526 SARS-CoV—2 був уперше зафіксований у Нью-Йорку в листопаді 2020 року. Пізніше цей варіант знайшли у всіх 52 штатах США, а також у 27 країнах світу. Цей різновид коронавірусу є помірно стійким до нейтралізації терапевтичними антитілами й антитілами від вакцини або інфекції. Водночас цей варіант не збільшує ризик проривних інфекцій у вакцинованих або раніше інфікованих осіб.

Оцінка показала, що швидкість передачі варіанту B.1.526 на 15−25% вище, ніж у раніше поширених штамів. Щобільше, дані показали, що цей варіант може викликати проривні інфекції у 0−10% населення. Завдяки цьому варіант B.1.526 став домінантним у Нью-Йорку з листопада 2020 року по березень 2021 року.

Дослідження показали, що варіант B.1.526 збільшує смертність від інфекції на 46%, 82% і 62% в осіб у віці 45−64 роки, 65−74 роки та старше 75 років відповідно. У порівнянні з варіантами, які циркулювали раніше, варіант B.1.526 спричинив 60% індукцію смертності від інфекції.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) не вважає, що штам коронавірусу «йота» є серйозною небезпекою. Цей варіант не спричиняє серйозного захворювання. У глобальному плані 90% мутацій належать до варіанту «Дельта», який сильно перевершує «йоту» за небезпекою.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що тромбоз після вакцинації від коронавірусу препаратом AstraZeneca вдалося зупинити у Великій Британії. Це сталося завдяки обмеженню щодо щеплення цією вакциною людей віком до 40 років.