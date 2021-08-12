Причини загострення ситуації на Донбасі пояснили в ТКГ. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n158708-prychyny-zagostrennya-sytuaciyi-na-donbasi-poyasnyly-v-tkg.html

Ракурс

Агресія Росії на Донбасі знову посилилася, причини загострення ситуації пояснили в Тристоронній контактній групі (ТКГ).

Країна-агресор використовує обстріли на Донбасі як у геополітиці проти України, так і для внутрішніх цілей перед виборами до Держдуми Росії восени. Про це заявив представник української делегації в ТКГ Сергій Гармаш.

Однією з причин стала зустріч Байдена із Зеленським, Меркель із Зеленським. Ми бачили минулої весни перед самітом НАТО, коли були можливі позитивні рішення для України, речник МЗС Росії Марія Захарова говорила, що якщо триватиме мілітаризація України й зближення з НАТО, то це загострить ситуацію на Донбасі, — сказав Гармаш.

Другий фактор загострення ситуації стосується виборів у РФ, повідомив представник ТКГ.

Тема України як ворога мобілізує путінський електорат, зокрема й на окупованій території, залучаючи з ОРДЛО людей з російським громадянством до голосування, — зазначив Гармаш.

За його словами, на окупованій території зростає невдоволення тим, що заблоковані КПВВ, люди не можуть підтримувати родинні зв’язки, отримувати пенсії.

І ось створюється ситуація на фронті, яка дозволяла б їм (бойовикам ОРДЛО і Росії — ред.) виправдовувати закриття КПВВ. Вони говорять про те, що немає умов безпеки. Я б не відкидав і військовий фактор — це терор мирних жителів з метою очищення від них зони потенційної активізації військових дій, — сказав представник української делегації в ТКГ.

Нагадаємо, 11 серпня найманці РФ обстріляли населений пункт, пошкодили приватні оселі мешканців і прилеглі домогосподарства. За добу окупанти вісім разів порушили режим «тиші».