Український футболіст Яремчук відмовився говорити з російськомовним журналістом

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Роман Яремчук, фото: SL Benfica
Український футболіст Яремчук відмовився говорити з російськомовним журналістомhttps://racurs.ua/ua/n158709-ukrayinskyy-futbolist-yaremchuk-vidmovyvsya-govoryty-rosiyskomovnym-jurnalistom.htmlРакурс
Роман Яремчук, український футболіст, який нещодавно успішно дебютував у португальській «Бенфіці», відмовився відповідати російською мовою на питання російського спортивного журналіста Максима Алланазарова.
Про це Алланазаров повідомив у своєму Telegram-каналі.
За словами Алланазарова, йому після гри вдалося проникнути до автобуса «Бенефіки» й дещо поспілкуватися з Яремчуком.
Шкода, що Роман відмовився спілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю, — зазначив Алланазаров.
Тож коментар Яремчука був опублікований лише в друкованому виді.
Нагадаємо, в середині липня Яремчук та ще один футболіст зі складу збірної України Віталій Миколенко опублікували у соцмережах фото з російським репером Вакуленком-«Бастою», який раніше відзначився гастролями в окупованому Криму та участю у пропагандистських заходах на підтримку окупації.
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