Український футболіст Яремчук відмовився говорити з російськомовним журналістом

Роман Яремчук, фото: SL Benfica

https://racurs.ua/ua/n158709-ukrayinskyy-futbolist-yaremchuk-vidmovyvsya-govoryty-rosiyskomovnym-jurnalistom.html

Ракурс

Роман Яремчук, український футболіст, який нещодавно успішно дебютував у португальській «Бенфіці», відмовився відповідати російською мовою на питання російського спортивного журналіста Максима Алланазарова.

Про це Алланазаров повідомив у своєму Telegram-каналі.

За словами Алланазарова, йому після гри вдалося проникнути до автобуса «Бенефіки» й дещо поспілкуватися з Яремчуком.

Шкода, що Роман відмовився спілкуватися на камеру. Відео можна було знімати тільки за умови розмови українською мовою, якої я не знаю, — зазначив Алланазаров.

Тож коментар Яремчука був опублікований лише в друкованому виді.

Нагадаємо, в середині липня Яремчук та ще один футболіст зі складу збірної України Віталій Миколенко опублікували у соцмережах фото з російським репером Вакуленком-«Бастою», який раніше відзначився гастролями в окупованому Криму та участю у пропагандистських заходах на підтримку окупації.