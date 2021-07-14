Баста і збірники - Миколенко і Яремчук виклали фото з російським репером

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Футболісти збірної України Віталій Миколенко та Роман Яремчук виклали фото із російським репером Вакуленком-«Бастою».

Цей співак відзначився гастролями в окупованому Криму, участю у пропагандистських заходах на підтримку окупації та нападом його охорони в Києві за питання українця про Крим.

Фото зроблене на відпочинку, його оприлюднив увечері 13 липня у сторіс Інстаграм захисник київського «Динамо» Миколенко.

Баста (справжнє ім’я Василь Михайлович Вакуленко) — російський реп-виконавець, композитор, телерадіоведучий, актор. Він відомий під такими псевдонімами, як Ноггано і N1NT3ND0.

4 вересня 2017 року СБУ повідомила про заборону Басті перебувати в Україні терміном на три роки через незаконний перетин кордону України під час відвідування Криму з концертами. Репер неодноразово гастролював на окупованому півострові і не визнавав, що порушував український закон. У 2017 році Баста був одним з тих, хто вибирав найкращу пісню про Кримський міст, незаконно побудований окупаційною владою.

У тому ж році СБУ заборонила йому в’їзд в Україну на три роки. У 2020 році заборона закінчилася, і в травні 2021 року репер приїхав у Київ.

У червні Мінкульт повідомив, що так і не отримував від СБУ подання про повторне внесення Вакуленка до переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці України, і репер з РФ заспівав у Києві.

Нагадаємо, що напередодні Євро-2020 в українській національній збірній виник скандал зі списком пісень, які УЄФА зібрала на основі уподобань гравців команди Андрія Шевченка. У переліку були переважно пісні російських виконавців. Крім того, УЄФА пішла на компроміс із РФ, яка вимагала вилучити із футболок збірної України гасло «Слава Україні! Героям слава!».