Баста, сборники и Крым — Миколенко и Яремчук выложили фото с российским рэпером

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Футболисты сборной Украины Виталий Миколенко и Роман Яремчук выложили фото с российским рэпером Вакуленком-«Бастой».

Этот певец отличился гастролями в оккупированном Крыму, участием в пропагандистских мероприятиях в поддержку оккупации и нападением его охраны в Киеве за вопросы украинского гражданина о Крыме.

Фото сделано на отдыхе, его обнародовал вечером 13 июля в сторис Инстаграм защитник киевского «Динамо» Миколенко.

Баста (настоящее имя Василий Михайлович Вакуленко) — российский рэп-исполнитель, композитор, телерадиоведущий, актер.

4 сентября 2017 года СБУ сообщила о запрете Басте находиться в Украине сроком на три года из-за незаконного пересечения границы Украины во время посещения Крыма с концертами. Рэпер неоднократно гастролировал на оккупированном полуострове и не признавал, что нарушал украинский закон. В 2017 году Баста был одним из тех, кто выбирал лучшую песню о Крымском мосте, незаконно построенном оккупационными властями.

В том же году СБУ запретила ему въезд в Украину на три года. В 2020 году запрет закончился, и в мае 2021 года рэпер приехал в Киев.

В июне Минкульт сообщил, что так и не получал от СБУ представление о повторном внесении Вакуленко в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности Украины, и рэпер из РФ спел в Киеве.

Напомним, что накануне Евро-2020 в украинской национальной сборной возник скандал со списком песен, которые УЕФА собрала на основе предпочтений игроков команды Андрея Шевченко. В перечне были преимущественно песни российских исполнителей. Кроме того, УЕФА пошла на компромисс с РФ, которая требовала изъять лозунг «Слава Украине! Героям слава!».