Як українці ставляться до відставки Авакова, з’ясували соціологи. Фото: Ютуб

https://racurs.ua/ua/n158717-yak-ukrayinci-stavlyatsya-do-vidstavky-avakova-z-yasuvaly-sociology.html

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Відставку Арсена Авакова з посади міністра внутрішніх справ позитивно оцінив кожен третій українець (33%), який брав участь в опитуванні.

Негативно сприйняли звільнення посадовця 15% респондентів. Про це свідчать дані опитування Центру Разумкова, оприлюднені 12 серпня.

Ще 37% байдуже поставилися до рішення Верховної Ради звільнити Авакова, а 15% опитаних не визначилися з відповіддю.

Соціологи також з’ясували, що тільки кожен десятий (10%) очікує поліпшення роботи Міністерства внутрішніх справ після відставки Авакова і призначення на посаду міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського.

13% чекають погіршення, а відносна більшість (41%) респондентів вважають, що змін чекати не варто.

Опитування проводили з 29 липня по 4 серпня. Методом інтерв’ю опитали 2 тис. 19 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, окрім тимчасово окупованих. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Арсен Аваков, який пішов у відставку після семи років перебування на посаді міністра внутрішніх справ, знову може повернутися до Кабміну. Окрім того, «Слуга народу» вважає, що він має високі шанси стати мером Харкова.