Три препарати від коронавірусу тестує ВООЗ

У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n158716-try-preparaty-vid-koronavirusu-testuie-vooz.html

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Всесвітня організації з охорони здоров’я (ВООЗ) перевірить три медичні препарати, які можуть виявитись ефективними у лікуванні коронавірусної хвороби COVID-19.

Йдеться про препарати артесунат, іматиніб та інфліксімаб. Про це повідомляється на сайті організації.

Ці препарати вже використовуються для лікування інших захворювань:

артесунат — для лікування важких форм малярії;

іматиніб — при деяких формах раку;

інфліксімаб — при захворюваннях імунної системи (хвороба Крона, ревматоїдний артрит).

Зазначається, що ці препарати були обрані незалежною експертною комісією через їхній потенціал у зниженні ризику смерті серед госпіталізованих з COVID-19 пацієнтів.

Дослідження цих препаратів відбуватиметься на платформі Solidarity PLUS, яка охоплює тисячі дослідників з понад 600 лікарень у 52 країнах-членах ВООЗ. Їх тестуватимуть на госпіталізованих пацієнтах з підтвердженим діагнозом COVID-19.

У ВООЗ зазначають, що тестування на базі Solidarity PLUS дозволить одночасно оцінювати кілька методів лікування, використовуючи єдиний протокол, та залучити тисячі пацієнтів для отримання достовірних оцінок впливу препарату. Також це дозволить додавати нові методи лікування та відміняти неефективні методи лікування протягом усього дослідження.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що вчені виявили препарат, котрий знищує коронавірус на 70%.