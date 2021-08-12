Три препарата от коронавируса тестирует ВОЗ

В мире продолжается эпидемия коронавируса, фото:

https://racurs.ua/n158716-tri-preparata-ot-koronavirusa-testiruet-voz.html

Ракурс

Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) проверит три медицинских препарата, которые могут оказаться эффективными в лечении коронавирусной болезни COVID-19.

Речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб. Об этом сообщается на сайте организации.

Эти препараты уже используются для лечения других заболеваний:

артесунат — для лечения тяжелых форм малярии;

иматиниб — при некоторых формах рака;

инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы (болезнь Крона, ревматоидный артрит).

Отмечается, что эти препараты были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти среди госпитализированных с COVID-19 пациентов.

Исследование этих препаратов будет проводиться на платформе Solidarity PLUS, которая охватывает тысячи исследователей из более чем 600 больниц в 52 странах-членах ВОЗ. Их будут тестировать на госпитализированных пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.

В ВОЗ отмечают, что тестирование на базе Solidarity PLUS позволит одновременно оценивать несколько методов лечения, используя единый протокол, и привлечь тысячи пациентов для получения достоверных оценок воздействия препарата. Также это позволит добавлять новые методы лечения и отменять неэффективные методы лечения на протяжении всего исследования.

Напомним, недавно стало известно, что ученые обнаружили препарат, который уничтожает коронавирус на 70%.