Три препарата от коронавируса тестирует ВОЗ

Три препарата от коронавируса тестирует ВОЗhttps://racurs.ua/n158716-tri-preparata-ot-koronavirusa-testiruet-voz.htmlРакурс
Всемирная организации здравоохранения (ВОЗ) проверит три медицинских препарата, которые могут оказаться эффективными в лечении коронавирусной болезни COVID-19.
Речь идет о препаратах артесунат, иматиниб и инфликсимаб. Об этом сообщается на сайте организации.
Эти препараты уже используются для лечения других заболеваний:
- артесунат — для лечения тяжелых форм малярии;
- иматиниб — при некоторых формах рака;
- инфликсимаб — при заболеваниях иммунной системы (болезнь Крона, ревматоидный артрит).
Отмечается, что эти препараты были выбраны независимой экспертной комиссией из-за их потенциала в снижении риска смерти среди госпитализированных с COVID-19 пациентов.
Исследование этих препаратов будет проводиться на платформе Solidarity PLUS, которая охватывает тысячи исследователей из более чем 600 больниц в 52 странах-членах ВОЗ. Их будут тестировать на госпитализированных пациентах с подтвержденным диагнозом COVID-19.
В ВОЗ отмечают, что тестирование на базе Solidarity PLUS позволит одновременно оценивать несколько методов лечения, используя единый протокол, и привлечь тысячи пациентов для получения достоверных оценок воздействия препарата. Также это позволит добавлять новые методы лечения и отменять неэффективные методы лечения на протяжении всего исследования.
Напомним, недавно стало известно, что ученые обнаружили препарат, который уничтожает коронавирус на 70%.