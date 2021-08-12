Медузы штурмуют пляжи Кирилловки. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/n158715-meduzy-shturmuut-plyaji-kirillovki-ih-vylavlivaut-paketami-video.html

Ракурс

Кирилловка, популярный курорт на Азовском море, в этом году страдает от нашествия медуз. Кладбище мертвых морских существ образовалось у берегов.

Отдыхающие собственноручно извлекают медуз пакетами из воды. Соответствующее видео появилось на YouTube-канале «Земеля».

В ролике видно, что на пляже много отдыхающих, но людей не смущают горы медуз на песке. Они продолжают загорать и купаться в море. В некоторых местах натянуты специальные сетки.

По словам отдыхающих, они особо не спасают от нашествия морских существ. Некоторые туристы вылавливают из воды медуз пакетами и выбрасывают на берег, чтобы хоть как-то очистить море от морских обитателей.

На пляже прям целое медузное кладбище. Люди даже пакетами вылавливают их с моря и кладут на берег. При этом наши власти ничего не делают, — отметил мужчина в видео.

Напомним, ранее мы сообщали, что медузы на Азовском море в этом году мешают отдыхающим купаться, а местные власти не справляются с количеством трупов морских жителей, которых выносит на берег. Гигантские медузы лежат прямо на берегу в курортной Кирилловке Запорожской области.