Двух детей жестоко убил собственный отец, верящий в теорию заговора. Фото: grippua.com.ua

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Убийство в США произошло из-за теории заговора. 40-летний инструктор по серфингу из Калифорнии жестоко убил двоих своих детей.

Полицейским он сказал, что является последователем теории заговора QAnon и иллюминатов. Мужчина был уверен, что его дети «вырастут монстрами, если их не убить», сообщает NBC.

Мэтью Тейлору Коулману было предъявлено обвинение в убийстве двухлетнего сына и 10-месячной дочери. Детей он заколол пистолетом для подводной охоты. Задержанный рассказал ФБР, что считал, что его жена передала свою «ДНК змеи» детям.

Жена убийцы позвонила в полицию и сообщила, что муж увез детей в неизвестном направлении. Она подала заявление о пропаже сына и дочери. Как выяснилось, мужчина вывез детей в Мексику и там убил. Его задержали на границе при попытке вернуться в США.

Феномен QAnon — это самая масштабная современная теория заговора. Ее последователи верят в мировое правительство, похищающее детей и считают Трампа спасителем мира.

Их число особенно выросло за время коронавирусной пандемии. Сторонники теории, как правило, выступают против любых мер, направленных на борьбу с коронавирусом.

Источник: NBC