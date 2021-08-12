Филип Киркоров. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/n158713-kirkorovu-zapretili-vezd-v-ukrainu.html

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Филипп Киркоров окончательно получил запрет на въезд в Украину. Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что ему запретили посещать нашу страну на три года.

Запрет действует с 7 июня 2021 года. Об этом сообщил пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко, передает «Суспільне».

7.06.2021 Службой безопасности Украины принято решение о запрете въезда запрашиваемого Вами лица (Киркорову — ред.) на территорию Украины сроком на три года, — говорится в сообщении.

Киркорову запретили въезд на территорию Украины для обеспечения национальной безопасности Украины и руководствуясь ч. 1 и ч. 3 ст. 13 Закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства (Основание для запрета въезда иностранцев и лиц без гражданства в Украину).

Напомним, ранее мы сообщали, что Филипп Киркоров больше не угрожает национальной безопасности Украины, считают в Службе безопасности Украины. Российского певца исключили из «черного» списка.

Источник: Суспільне