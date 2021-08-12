Філіп Кіркоров. Фото: Сплетник

https://racurs.ua/ua/n158713-kirkorovu-zaboronyly-v-yizd-do-ukrayiny-na-try-roky.html

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Філіп Кіркоров остаточно отримав заборону на в’їзд до України. Служба безпеки України (СБУ) підтвердила, що йому заборонили відвідати нашу державу на три роки.

Заборона діє із 7 червня 2021 року. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко, передає «Суспільне».

7.06.2021 Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду запитуваній Вами особі (Кіркорову — ред.) на територію України терміном на три роки, — йдеться в повідомленні.

Кіркорову заборонили в’їзд на територію України задля забезпечення національної безпеки України та керуючись ч. 1 та ч. 3 ст. 13 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства (Підстави для заборони в’їзду іноземців та осіб без громадянства в Україну).

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Філіп Кіркоров більше не загрожує національній безпеці України. Російського співака виключили з «чорного» списку.

Джерело: Суспільне