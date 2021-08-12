Агента російської воєнної розвідки затримали під час передачі таємних даних

СБУ викрила агента російської воєнної розвідки, фото: СБУ

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Контррозвідка СБУ викрила агента Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил РФ.

Зловмисника затримано. Про це повідомляє прес-центр СБУ.

Зазначається, що агентом був громадянин іншої держави, який тимчасово проживає на території України. Він за завданням своїх російських кураторів періодично виїжджав у зону проведення операції Об'єднаних сил (ООС) для збору розвідувальної інформації, зокрема, відомостей про:

задіяні в ООС новітні зразки зброї та військової техніки;

місця дислокації та кількість особового складу підрозділів Збройних сил України.

За свою «роботу» він отримував грошову винагороду.

Шпигуна затримано на «гарячому» під час передачі відомостей військового характеру представнику спецслужб РФ електронними каналами зв’язку, — зазначають у СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258−3 (участь у діяльності терористичної організації) Кримінального кодексу, вирішується питання про оголошення йому підозр у шпигунстві (ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу).

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила агента російських спецслужб, який збирав дані про мобілізацію.