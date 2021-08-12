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Ракурс
Сім-карта за паспортом – реєстрацію мобільних номерів ініціюють в Раді. Фото: ktc.ua

Сім-карта за паспортом — реєстрацію мобільних номерів ініціюють в Раді

12 сер 2021, 14:11
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Обов’язкову реєстрацію користувачів мобільного зв’язку за паспортом ініціює комітет Верховної Ради з питань цифрової трансформації.

Якщо приймуть цей законопроект, кожен користувач мобільного телефону повинен пройти ідентифікацію шляхом укладення відповідного договору. Про це повідомили у прес-службі комітету Ради з питань цифрової трансформації.

Тим, хто цього не зробить, мобільні оператори з 1 січня 2025 року перестануть надавати послуги, тобто відключать.

Через стрімкий розвиток цифрової економіки ідентифікація абонентів важлива для ефективної системи захисту персональних даних користувачів.

Багато хто користується інтернет-банкінгом, онлайн-замовленнями товарів і послуг, через це зростають ризики шахрайства.


Законопроект ще не обговорювався у Верховній Раді, тому правки та пропозиції щодо цієї ідеї можна вносити до 21 серпня 2021 року.

Нагадаємо, в СІЗО можуть дозволити користуватися інтернетом та телефоном. Кабінет міністрів ініціював експериментальний проект у слідчих ізоляторах.

Джерело: Ракурс


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