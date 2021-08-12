Сим-карта по паспорту – регистрацию мобильных номеров инициируют в Раде

https://racurs.ua/n158711-sim-karta-po-pasportu-registraciu-mobilnyh-nomerov-iniciiruut-v-rade.html

Ракурс

Обязательную регистрацию пользователей мобильной связи по паспорту инициирует комитет Верховной Рады по вопросам цифровой трансформации.

Если примут этот законопроект, каждый пользователь мобильного телефона должен пройти идентификацию путем заключения соответствующего договора. Об этом сообщили в пресс-службе комитета Рады по вопросам цифровой трансформации.

Тем, кто этого не сделает, мобильные операторы с 1 января 2025 года перестанут предоставлять услуги, то есть отключат.

Из-за стремительного развития цифровой экономики идентификация абонентов важна для эффективной системы защиты персональных данных пользователей.

Многие пользуются интернет-банкингом, онлайн-заказами товаров и услуг, из-за этого возрастают риски мошенничества.

Законопроект еще не обсуждался в Верховной Раде, поэтому правки и предложения по этой идеи можно вносить до 21 августа 2021 года.

Напомним, в СИЗО могут разрешить пользоваться интернетом и телефоном. Кабинет министров инициировал экспериментальный проект в следственных изоляторах.