Агента российской военной разведки задержали во время передачи тайных данных

СБУ разоблачила агента российской военной разведки, фото: СБУ

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Контрразведка СБУ разоблачила агента Главного разведывательного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ.

Злоумышленник задержан. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что агентом был гражданин другого государства, временно проживающий на территории Украины. Он по заданию своих российских кураторов периодически выезжал в зону проведения операции Объединенных сил (ООС) для сбора разведывательной информации, в частности сведений о:

задействованных в ООС новейших образцах оружия и военной техники;

местах дислокации и количестве личного состава подразделений Вооруженных сил Украины.

За свою «работу» он получал денежное вознаграждение.

Шпиона задержали на «горячем» во время передачи сведений военного характера представителю спецслужб РФ по электронным каналам связи, — отмечают в СБУ.

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 258−3 (участие в деятельности террористической организации) Уголовного кодекса, решается вопрос об объявлении ему подозрений в шпионаже (ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса).

Напомним, недавно СБУ разоблачила агента российских спецслужб, собиравшего данные о мобилизации.