Двох дітей жорстоко вбив власний батько, який вірить у теорію змови

https://racurs.ua/ua/n158714-dvoh-ditey-jorstoko-vbyv-vlasnyy-batko-yakyy-viryt-u-teoriu-zmovy.html

Ракурс

Вбивство в США сталося через теорію змови. 40-річний інструктор з серфінгу з Каліфорнії жорстоко вбив двох своїх дітей.

Поліцейським він сказав, що є послідовником теорії змови QAnon і ілюмінатів. Чоловік був впевнений, що його діти «виростуть монстрами, якщо їх не вбити», повідомляє NBC.

Метью Тейлору Коулману звинуватили у вбивстві дворічного сина і 10-місячної дочки. Дітей він заколов пістолетом для підводного полювання. Затриманий розповів ФБР, що вважав, що його дружина передала свою «ДНК змії» дітям.

Дружина вбивці подзвонила в поліцію і повідомила, що чоловік відвіз дітей у невідомому напрямку. Вона подала заяву про зникнення сина і доньки. Як з’ясувалося, чоловік вивіз дітей в Мексику і там убив. Його затримали на кордоні при спробі повернутися в США.

Феномен QAnon — це наймасштабніша сучасна теорія змови. Її послідовники вірять у світовий уряд, який викрадає дітей і вважають Трампа рятівником світу.

Їхня кількість особливо зросла за час коронавірусної пандемії. Прихильники теорії, як правило, виступають проти будь-яких заходів, спрямованих на боротьбу з коронавірусом.

Джерело: NBC