Медузи штурмують пляжі Кирилівки. Фото: УНИАН

https://racurs.ua/ua/n158715-meduzy-shturmuut-plyaji-kyrylivky-yih-vylovluut-paketamy-video.html

Ракурс

Кирилівка, популярний курорт на Азовському морі, цьогоріч потерпає від навали медуз. Кладовище з мертвих морських істот утворилося біля берегів.

Відпочивальники власноруч витягують медуз пакетами з води. Відповідне відео з’явилося на YouTube-каналі «Земеля».

У ролику видно, що на пляжі багато відпочивальників, але людей не бентежать гори медуз на піску. Вони продовжують засмагати та купатися в морі. У деяких місцях натягнуті спеціальні сітки.

За словами відпочивальників, вони особливо не рятують від навали морських істот. Деякі туристи виловлюють із води медуз пакетами та викидають на берег, щоби хоч якось очистити море від морських мешканців.

На пляжі прям ціле медузне кладовище. Люди навіть пакетами виловлюють їх із моря та кладуть на берег. При цьому наша влада нічого не робить, — зазначив чоловік у відео.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що медузи на Азовському морі цьогоріч заважають відпочивальникам купатися, а місцева влада не справляється з кількістю трупів морських жителів, яких виносить на берег. Гігантські медузи лежать прямо на березі в курортній Кирилівці Запорізької області.