Как украинцы относятся к отставке Авакова, выяснили социологи

https://racurs.ua/n158717-kak-ukraincy-otnosyatsya-k-otstavke-avakova-vyyasnili-sociologi.html

Ракурс

Отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел положительно оценил каждый третий украинец (33%), принимавший участие в опросе.

Негативно восприняли увольнение чиновника 15% респондентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова, обнародованные 12 августа.

Еще 37% безразлично отнеслись к решению Верховной Рады уволить Авакова, а 15% опрошенных не определились с ответом.

Социологи также выяснили, что только каждый десятый (10%) ожидает улучшения работы Министерства внутренних дел после отставки Авакова и назначения на должность министра внутренних дел Дениса Монастырского.

13% ждут ухудшений, а относительное большинство (41%) респондентов считают, что изменений ждать не стоит.

Опрос проводился с 29 июля по 4 августа. Методом интервью опрошено 2 тыс. 19 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

Напомним, ранее мы сообщали, что Арсен Аваков, который ушел в отставку после семи лет пребывания на должности министра внутренних дел, вновь может вернуться в Кабмин. Кроме того, «Слуга народа» считает, что у него есть высокие шансы стать мэром Харькова.