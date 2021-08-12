Законодавчо розділити поняття “російський” і “руський” пропонують у Зеленського

https://racurs.ua/ua/n158719-zakonodavcho-rozdilyty-ponyattya-rosiyskyy-i-ruskyy-proponuut-u-zelenskogo.html

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Законодавчо розділити поняття «російський» і «руський» запропонували у Володимира Зеленського. Таку думку висловив радник очільника Офісу президента України Андрія Єрмака Олексій Арестович.

Ми маємо розрізнити на законодавчому рівні поняття «російський» і «руський», сказати, що «руська культура», «руська мова» кодифікована в Україні. До речі, вона виникла в Україні, це наша історична мова — так само як і українська, — зазначив позаштатний радник Єрмака.

Разом з тим, представник Банкової наголосив, що є противником закону про українську мову. Він також висловив незгоду із позицією мовного омбудсмена Тараса Креміня, котрий запропонував тим, кому не подобається мовний закон, «збирати речі».

Він це сказав в емоційному запалі. Все-таки не він вирішує, куди їдуть громадяни України, кому збирати речі. Це одна з наших найбільших помилок, що ми досі не припинили культурні війни в Україні. Моя політика проста: українській мові підтримку, решті — свободу вільного спілкування, вільного використання. До речі, це гарантовано Конституцією, — переконує Арестович.

Нагадаємо, раніше перший заступник голови фракції «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що українська мова не потребує особливого захисту. Таким чином нардеп прокоментував гучну тему із так званими мовними поправками і збереженням можливості виступати російською мовою.