Киев отказался вывозить ядерные отходы в РФ - где их будут хранить

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Ядерное топливо Украины больше не будут вывозить в Россию, а планируют хранить на своей территории. Кабинет министров уже утвердил соответствующую Государственную экономическую программу обращения с отработанным ядерным топливом на период до 2025 года.

Об этом в Телеграм сообщил премьер Денис Шмыгаль.

Согласно программе, отходы с трех украинских атомных электростанций — Ривненской, Южно-Украинской и Хмельницкой АЭС — больше не будут вывозиться в Россию.

Программа разработана на основе профильной директивы Европейского Союза, ее основная цель — безопасность в сфере атомной энергетики, а также энергонезависимость Украины, — отметил Шмыгаль.

Так, ранее «Энергоатом» платил Москве ежегодно около 200 млн долл. Теперь эти средства будут направлены на технологическое развитие украинских атомных станций.

Украина больше не будет зависеть от страны-агрессора в вопросах атомной безопасности, — подытожил глава Кабмина.

Отныне отработанное ядерное топливо начнут вывозить на долгосрочное хранение в централизованное хранилище (ЦХОЯТ), расположенное в Чернобыльской зоне.