Фрегат «Владимир Великий» хотят достроить - Таран ищет 8 млрд грн

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Фрегат «Владимир Великий» хочет достроить Министерство обороны Украины. По подсчетам главы оборонного ведомства Андрея Тарана, достройка боевого корабля без учета боекомплекта обойдется Киеву в 8,3 млрд грн. «Владимир Великий» также переквалифицируют на класс «фрегат» вместо класса «корвет».

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны 12 августа.

Совместно с Генштабом Вооруженных сил Украины прорабатывается вопрос достройки корабля уже по классу «фрегат». В таком формате в будущем «Владимир Великий» сможет заменить в боевом составе Военно-морских сил ВСУ «Гетьмана Сагайдачного», — отметил Таран.

По его словам, достройка корабля тесно связана с приобретением новых возможностей украинских предприятий, которые будут привлечены к проекту корвета класса «Ада» совместно с турецкой стороной.

У «Владимира Великого» уже вложили 569 млн грн (при курсе за 1 долл. — 8 грн). Его готовность составляет 17%. В частности, изготовлены блоки 1−7 основного корпуса корабля и блок 8 надстройки корабля, закуплена часть оборудования отечественного и иностранного производства.

Таран рассказал, что составляющие и комплектующие части корабля проекта 58250 с целью их сохранения и дальнейшей достройки будет перемещены на мощности одного из отечественных судостроительных заводов. Процесс перемещения продлится около четырех месяцев.