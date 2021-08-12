Ракурсhttps://racurs.ua/
В мире продолжается вакцинация от коронавируса
Три новых побочных эффекта вакцин Pfizer и Moderna изучает Евросоюз — деталиhttps://racurs.ua/n158725-tri-novye-pobochnye-effekty-vakcin-pfizer-i-moderna-izuchaet-evrosouz-detali.htmlРакурс
В Евросоюзе проверяют возможность возникновения новых побочных эффектов после прививки мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna, о которых заявляют некоторые из вакцинированных.
Об этом сообщает агентство Reuters.
Эти вакцины также применяются для прививок от коронавируса в Украине.
Отмечается, что небольшая часть вакцинированных жалуются на появление после прививок таких побочных эффектов:
- многоформной эритемы (формы аллергической реакции на коже);
- гломерулонефрита (воспаления почек);
- нефротического синдрома (поражения почек, характеризующегося сильной потерей белка с мочой).
Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать, являются ли эти побочные эффекты действительно следствием вакцинации от коронавируса.
Напомним, в Великобритании заявляют, что нашли способ, благодаря которому удалось остановить появление тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.
Источник: Reuters
Читайте также
.