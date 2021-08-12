В мире продолжается вакцинация от коронавируса

https://racurs.ua/n158725-tri-novye-pobochnye-effekty-vakcin-pfizer-i-moderna-izuchaet-evrosouz-detali.html

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В Евросоюзе проверяют возможность возникновения новых побочных эффектов после прививки мРНК-вакцинами Pfizer и Moderna, о которых заявляют некоторые из вакцинированных.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Эти вакцины также применяются для прививок от коронавируса в Украине.

Отмечается, что небольшая часть вакцинированных жалуются на появление после прививок таких побочных эффектов:

многоформной эритемы (формы аллергической реакции на коже);

гломерулонефрита (воспаления почек);

нефротического синдрома (поражения почек, характеризующегося сильной потерей белка с мочой).

Теперь Европейское агентство по лекарственным средствам будет изучать, являются ли эти побочные эффекты действительно следствием вакцинации от коронавируса.

Напомним, в Великобритании заявляют, что нашли способ, благодаря которому удалось остановить появление тромбов после прививки вакциной AstraZeneca.

Источник: Reuters