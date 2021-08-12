Грузия остановила общественный транспорт и вернула маски из-за COVID-19

https://racurs.ua/n158726-gruziya-ostanovila-obschestvennyy-transport-i-vernula-maski-iz-za-covid-19.html

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Локдаун в Грузии вводит правительство из-за рекордного суточного прироста больных коронавирусной инфекцией COVID-19. В течение трех недель в стране не будет работать общественный транспорт в связи со вспышкой коронавируса.

Усиленные ограничения будут действовать с 14 августа по 4 сентября. Соответствующее решение приняли в четверг, 12 августа, на заседании межведомственного координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве, передает «Эхо Кавказа».

Кроме этого, в Грузии отменили массовые мероприятия. Запрещено проводить концерты, фестивали и спортивные турниры (за исключением международных соревнований). Приостановлена работа детских развлекательных центров, а работа ресторанов и кафе ограничена до 23.00.

Также в популярной среди украинцев туристической стране вернули масочный режим на улицах. Строгое правило распространяется на всех без исключения граждан (в том числе тех, кто прошел полный курс вакцинации). За отказ носить маску в многолюдном месте грозит штраф в 20 лари (около 170 грн).

Напомним, Министерство здравоохранения Грузии допускает развертывание полевых госпиталей для больных COVID-19 из-за того, что существующая инфраструктура больниц с трудом выдерживает нагрузки. 10 августа суточный прирост больных в Грузии установил рекорд — 5 тыс. 697 человек. Население Грузии составляет около 3,7 млн человек.

Источник: «Эхо Кавказа».