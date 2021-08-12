Процедуру подтверждения стажа для пенсии сменил Кабмин

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Процедуру подтверждения стажа для пенсии сменил Кабинет министров Украины. В частности, были внесены изменения в п. 12 Порядка подтверждения имеющегося трудового стажа для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней.

Лица, которые находились в местах лишения свободы, смогут подтвердить стаж судебным решением. Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Фейсбук.

Теперь в страховой стаж при назначении пенсии будет засчитываться время содержания лица под стражей, отбывания наказания в местах лишения свободы и нахождения в ссылке и на принудительном лечении, если этот период был установлен как юридический факт на основании судебного решения, — указала Денисова.

Отметим, что количество неформально занятого населения в возрасте 15−70 лет за январь-декабрь 2020 года в Украине составило 3,2 млн человек. Это 20,3% от общей численности работающих украинцев этого возраста.

Напомним, с 1 июля 2021 года прожиточный минимум в Украине установлен на уровне 2 тыс. 379 грн для трудоспособных украинцев. Поэтому с июля выросла и минимальная пенсия по возрасту, а также доплата за сверхурочный стаж. Также с 1 июля устанавливается доплата в размере 100 грн к пенсиям, которые были назначены получателям до 31 декабря 2020 года и в этом году не подпадали под перечисление.