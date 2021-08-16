К саммиту «Крымской платформы» присоединилась еще одна страна

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В «Крымской платформе», международном саммите, который состоится в Украине, примет участие Швеция. Страну будет представлять премьер-министр Стефан Левен и министр обороны Питер Хультквист.

Таким образом Швеция подтверждает «принципиальную поддержку территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины». Об этом сообщили на сайте шведского правительства.

Цель «Крымской платформы» — повысить осведомленность международного сообщества о незаконной аннексии Крыма Россией и улучшить координацию действий в ответ на незаконную аннексию, — говорится в заявлении.

Как известно, Президент Украины Владимир Зеленский 23 сентября 2020 года представил в ООН концепцию «Крымской платформы» и предложил международным партнерам присоединиться к инициативе, чтобы объединить усилия по деоккупации Крыма.

«Крымская платформа» должна стать новым международным форматом для повышения эффективности и координации действий международного сообщества по деоккупации Крыма и защиты прав и интересов крымчан. Саммит начнется 23 августа в Киеве.

Напомним, ранее мы сообщали, что заработал официальный сайт «Крымской платформы» — crimea-platform.org, на котором будут публиковать актуальную информацию об этой международной инициативе.