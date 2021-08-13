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Заработал официальный сайт Крымской платформы, фото: «Крымская платформа»
«Крымская платформа» — запущен официальный сайт международной инициативыhttps://racurs.ua/n158775-krymskaya-platforma-zapuschen-oficialnyy-sayt-mejdunarodnoy-iniciativy.htmlРакурс
Заработал официальный сайт «Крымской платформы» — crimea-platform.org, на котором будут публиковать актуальную информацию об этой международной инициативе.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).
По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на этом сайте, в частности, можно узнать о работе «Крымской платформы» по каждому из пяти приоритетных направлений:
- политика непризнания;
- санкции и безопасность;
- защита прав человека;
- экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма.
Сайт в настоящее время доступен только в украиноязычный версии, планируется запуск также и других языковых версий страницы.
Саммит инаугурации Крымской платформы запланирован на 23 августа. Кулеба отмечает, что уже 42 страны и международные организации подтвердили свое участие в этом мероприятии.
Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины, призвана создать международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека на временно оккупированной полуострове и содействия его деоккупации.
Напомним, недавно в России пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы».
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