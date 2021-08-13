Заработал официальный сайт Крымской платформы, фото: «Крымская платформа»

https://racurs.ua/n158775-krymskaya-platforma-zapuschen-oficialnyy-sayt-mejdunarodnoy-iniciativy.html

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Заработал официальный сайт «Крымской платформы» — crimea-platform.org, на котором будут публиковать актуальную информацию об этой международной инициативе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на этом сайте, в частности, можно узнать о работе «Крымской платформы» по каждому из пяти приоритетных направлений:

политика непризнания;

санкции и безопасность;

защита прав человека;

экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма.

Сайт в настоящее время доступен только в украиноязычный версии, планируется запуск также и других языковых версий страницы.

Саммит инаугурации Крымской платформы запланирован на 23 августа. Кулеба отмечает, что уже 42 страны и международные организации подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины, призвана создать международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека на временно оккупированной полуострове и содействия его деоккупации.

Напомним, недавно в России пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы».