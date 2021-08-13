Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Заработал официальный сайт Крымской платформы, фото: «Крымская платформа»

«Крымская платформа» — запущен официальный сайт международной инициативы

13 авг 2021, 16:48
999

Заработал официальный сайт «Крымской платформы» — crimea-platform.org, на котором будут публиковать актуальную информацию об этой международной инициативе.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины (МИД).

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, на этом сайте, в частности, можно узнать о работе «Крымской платформы» по каждому из пяти приоритетных направлений:

  • политика непризнания;
  • санкции и безопасность;
  • защита прав человека;
  • экологические и экономические последствия российской оккупации Крыма.

Сайт в настоящее время доступен только в украиноязычный версии, планируется запуск также и других языковых версий страницы.

Саммит инаугурации Крымской платформы запланирован на 23 августа. Кулеба отмечает, что уже 42 страны и международные организации подтвердили свое участие в этом мероприятии.

Крымская платформа — это дипломатическая инициатива Украины, призвана создать международный координационный механизм для возвращения вопрос Крыма в повестку дня, защиты прав человека на временно оккупированной полуострове и содействия его деоккупации.


Напомним, недавно в России пригрозили «болезненными последствиями» участникам «Крымской платформы».

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.








Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров