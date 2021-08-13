Парад метеоров - поток Персеиды устроил яркое шоу

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Ракурс

Метеорный поток Персеиды могут увидеть украинцы 12−13 августа. Ежегодный масштабный звездопад в этом году удивил ярким небесным шоу. Очевидцы обнародовали фото и видео метеорного потока в соцсетях.

Вместе с тем, в аэрокосмическом агентстве США NASA говорят, что человечество сможет проследить за еще одним таким же «хорошим» метеорным потоком в 2024 году. Об этом пишет Daily Mail.

При условии безоблачной погоды над почти всей территории Украины можно будет увидеть поток Персеиды, который длится примерно с 23 июля по 22 августа.

Период наибольшей его активности — с 8 по 14 августа, пик приходится на 12−13 августа. В пик количество метеоров, сгорающих в атмосфере, может достигать до 60 в час.

Напомним, метеорный поток Персеиды образуется в результате прохождения Земли через шлейф пылевых частиц, выпущенных кометой Свифта-Таттла. Мельчайшие частицы, размером с песчинку, сгорают в земной атмосфере, образуя «звездный дождь».