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Ракурс
Россия продолжает снабджать боевиков на Донбассе оружием, фото: УНН

Оружие и технику, ввезенные из России боевикам в августе, назвала разведка

13 авг 2021, 16:10
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Страна агрессор продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск на Донбассе — так называемых 1-го армейского корпуса (базируется в Донецкой области) и 2-го армейского корпуса (действует на территории Луганской области).

Для сокрытия поставки из РФ боевой техники и военного имущества российско-террористические войска используют дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украины участках границы, а также обходные пути. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.


Отмечается, что с начала августа с территории РФ ввезены около 1 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, среди которых:

  • боевые бронированные машины;
  • 12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Напомним, в начале августа ГУР сообщало, что на жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начали тестировать сомнительную российскую вакцину от коронавируса Sputnik Light — однокомпонентного двойника вакцины Sputnik V.

Источник: Ракурс


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