Оружие и технику, ввезенные из России боевикам в августе, назвала разведка

Россия продолжает снабджать боевиков на Донбассе оружием, фото: УНН

https://racurs.ua/n158773-orujie-i-tehniku-vvezennuu-iz-rossii-boevikam-v-avguste-nazvala-razvedka.html

Ракурс

Страна агрессор продолжает наращивать боевые возможности оккупационных войск на Донбассе — так называемых 1-го армейского корпуса (базируется в Донецкой области) и 2-го армейского корпуса (действует на территории Луганской области).

Для сокрытия поставки из РФ боевой техники и военного имущества российско-террористические войска используют дороги, которые проходят через пропускные пункты на неконтролируемых Украины участках границы, а также обходные пути. Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что с начала августа с территории РФ ввезены около 1 тыс. тонн горючего, а также новые партии вооружения и боеприпасов, среди которых:

боевые бронированные машины;

12,7-мм патроны для крупнокалиберных пулеметов и снайперских винтовок.

Напомним, в начале августа ГУР сообщало, что на жителях временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей начали тестировать сомнительную российскую вакцину от коронавируса Sputnik Light — однокомпонентного двойника вакцины Sputnik V.