Сколько украинцев получили российские паспорта в 2021 году, посчитали в МВД РФ

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Российское гражданство в первом полугодии 2021 года получили 184 тыс. 385 украинцев. Также за этот период украинцам выдали 16 тыс. 202 вида на жительство.

Сейчас в РФ по видам на жительство находятся 105 тыс. 144 украинца. Об этом говорится в статистических сведениях о миграционной ситуации Министерства внутренних дел России.

Кроме того, граждане Украины в первом полугодии 2021 года получили 7 тыс. 583 разрешения на временное проживание в России. Всего по таким разрешениям в России проживает 52 тыс. 798 украинцев.

Также в МВД РФ насчитали 154 тыс. 339 частных визитов граждан Украины в РФ за январь-июнь. Согласно этой статистике, 102 тыс. 662 украинца приехали на работу, 7 тыс. 704 — с целью обучения.

Еще 9 тыс. 700 украинцев были туристами, 3 тыс. 78 граждан имели деловые цели. 143 гражданина приезжали с гуманитарной целью, а по другим причинам — 15 тыс. 173 украинца.

Напомним, ранее в российском МИДе заявили, что выдача российских паспортов в ОРДЛО является следствием якобы невыполнения Украиной минских соглашений. В ведомстве страны-агрессора также отметили, что паспортизация населения Донбасса — это «гуманитарный жест».