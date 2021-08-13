Скільки українців отримали російські паспорти у 2021 році, порахували в МВС РФ

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Російське громадянство в першому півріччі 2021 року отримали 184 тис. 385 українців. Також за цей період українцям видали 16 тис. 202 посвідок на проживання.

Наразі в РФ за посвідками на проживання перебувають 105 тис. 144 українці. Про це йдеться у статистичних відомостях щодо міграційної ситуації Міністерства внутрішніх справ Росії.

Крім того, громадяни України в першому півріччі 2021 року одержали 7 тис. 583 дозволи на тимчасове проживання в Росії. Всього за такими дозволами в Росії проживає 52 тис. 798 українців.

Також у МВС РФ нарахували 154 тис. 339 приватних візитів громадян України в РФ за січень-червень. Згідно з цією статистикою, 102 тис. 662 українці приїхали на роботу, 7 тис. 704 — з метою навчання.

Ще 9 тис. 700 українців були туристами, 3 тис. 78 громадян мали ділові цілі. 143 громадянина приїздили з гуманітарною метою, а з інших причин — 15 тис. 173 українці.

Нагадаємо, раніше в російському МЗС заявили, що видача російських паспортів в ОРДЛО є наслідком нібито невиконання Україною мінських угод. У відомстві країни-агресора також зазначили, що паспортизація населення Донбасу — це «гуманітарний жест».