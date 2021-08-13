Два нових види гігантських динозаврів знайшли у Китаї

https://racurs.ua/ua/n158771-dva-novyh-vydy-gigantskyh-dynozavriv-vyyavyly-u-kytayi-foto.html

Ракурс

Два нових види гігантських динозаврів, які жили на території північно-західного Китаю 130 мільйонів років тому, виявили китайські палеонтологи разом з колегами із Бразилії. Нових масивних динозаврів, котрі були удвічі довшими за автобус, назвали Хамітітан і Сілутітан — на честь регіону Хамі і Шовкового шляху відповідно.

Тварини вважаються одними з перших хребетних динозаврів, виявлених у цьому районі Китаю. Приналежність цих істот до двох нових видів було підтверджено реставрацією і вивченням трьох викопних зразків, зібраних в регіоні Хамі, пише Daily Mail.

Команда Інституту палеонтології хребетних і палеоантропології академії наук Китаю з’ясувала, що ці два види належать до Somphospondylan — великих динозаврів з довгою шиєю, хвостом і передніми кінцівками.

Реконструкція дозволила встановити їхній розмір — один динозавр мав довжину у 20 метрів, а інший — 17 метрів. Ймовірно, що Сілутітан і Хамітітан важили близько 40 і 35 тонн.

Нагадаємо, ділянка Хамі відома великою кількістю скам’янілостей птерозавра Hamipterus tianshanensis, серед яких є добре збережені яйця і ембріони.

Джерело: Daily Mail