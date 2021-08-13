Два новых вида гигантских динозавров нашли в Китае

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Ракурс

Два новых вида гигантских динозавров, живших на территории северо-западного Китая 130 миллионов лет назад, обнаружили китайские палеонтологи вместе с коллегами из Бразилии. Новых массивных динозавров, которые были вдвое длиннее автобус, назвали Хамититан и Силутитан — в честь региона Хаме и Шелкового пути соответственно.

Животные считаются одними из первых позвоночных динозавров, обнаруженных в этом районе Китая. Принадлежность этих существ до двух новых видов была подтверждена реставрацией и изучением трех ископаемых образцов, собранных в регионе Хами, пишет Daily Mail.

Команда Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии академии наук Китая выяснила, что эти два вида относятся к Somphospondylan — большим динозаврам с длинной шеей, хвостом и передними конечностями.

Реконструкция позволила установить их размер — один динозавр был 20 метров в длину, а второй — 17 метров. Вероятно, что Силутитан и Хамититан весили около 40 и 35 тонн.

Напомним, участок Хами известен большим количеством окаменелостей птерозавра Hamipterus tianshanensis, среди которых хорошо сохранившиеся яйца и эмбрионы.

Источник: Daily Mail