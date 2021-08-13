Два космических зонда облетели Венеру — как выглядит планета

https://racurs.ua/n158770-dva-kosmicheskih-zonda-obleteli-veneru-kak-vyglyadit-planeta-video.html

Ракурс

Два космических зонда облетели Венеру в начале августа, выполняя очередные гравитационные маневры в ходе своих миссий. Речь идет об аппаратах Solar Orbiter Европейского космического агентства (ESA) и BepiColombo Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA). Исследовательские миссии не направлены на изучение Венеры, однако оба аппарата пролетали вокруг планеты.

Solar Orbiter пролетел на расстоянии 7 тыс. 995 км от поверхности Венеры, однако его основная камера постоянно обращена на Солнце, пишет National Geographic.

BepiColombo нацелен на изучение Меркурия, поэтому его основная камера раскроется, когда аппарат приблизится к этой планете. Тем не менее и зонд запечатлел сближение с Венерой.

На обработку полученных данных ученые потратят несколько месяцев.

Миссия Solar Orbiter нацелена на изучение полярных областей Солнца, недоступных с Земли и других мест эклиптики.

Источник: National Geographic