Предельные цены на бензин и дизтопливо снизило Минэкономики. Фото: mmr.net.ua

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Предельную стоимость бензинов и дизельного топлива изменили в Министерстве экономики Украины.

Стоимость бензинов снижена на 19 коп. — до 26,67 грн за литр, а дизеля на 60 коп. — до 21,64 грн за литр. С учетом предельной торговой наценки стоимость бензина не должна превышать 31,67 грн за литр, а солярки — 28,64 грн за литр. Об этом сообщается на веб-странице Минэкономики.

Как известно, 14 мая украинское правительство приняло постановление, которым до окончания карантина ввело государственное регулирование цен на бензин и дизель. Уровни торговой надбавки к средней цене дизельного топлива Кабмин установил не выше 7 грн за литр и бензина — не выше 5 грн за литр.

Компания «Нафтогаз Украины» должна предоставлять Минэкономики расчеты по топливу не позднее 3 числа каждого месяца. Средние цены на бензин и дизтопливо должны быть обнародованы до 5 числа каждого месяца.

Напомним, в июле цена на газ в Украине за день увеличилось на 1,5 тыс. грн. Тысяча кубометров природного газа на торгах «Украинской энергетической биржи» 1 июля стоила свыше 15 тыс. грн.

Это было абсолютным рекордом за всю историю рынка. Оказалось, что рост цены на газ вызван сезонными факторами, а именно высоким спросом, низкими запасами в хранилищах.