Граничні ціни на бензин і дизпаливо знизило Мінекономіки. Фото: mmr.net.ua

https://racurs.ua/ua/n158768-granychni-ciny-na-benzyn-i-dyzpalyvo-znyzylo-minekonomiky-skilky-zaplatymo.html

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Граничну вартість бензинів та дизельного пального змінили в Міністерстві економіки України.

Вартість бензинів знижена на 19 коп. — до 26,67 грн за літр, а дизеля на 60 коп. — до 21,64 грн за літр. З урахуванням граничної торгової націнки вартість бензину не повинна перевищувати 31,67 грн за літр, а солярки — 28,64 грн за літр. Про це повідомляється на веб-сторінці Мінекономіки.

Як відомо, 14 травня український уряд прийняв постанову, якою до закінчення карантину ввів державне регулювання цін на бензин і дизель. Рівні торгівельної надбавки до середньої ціни дизельного палива Кабмін встановив не вище 7 грн за літр і бензину — не вище 5 грн за літр.

Компанія «Нафтогаз України» повинен надавати Мінекономіки розрахунки по пальному не пізніше 3 числа кожного місяця. Середні ціни на бензин і дизпаливо повинні бути оприлюднені до 5 числа кожного місяця.

Нагадаємо, у липні ціна на газ в Україні за день збільшилася на 1,5 тис. грн. Тисяча кубометрів природного газу на торгах «Української енергетичної біржі» 1 липня коштувала понад 15 тис. грн.

Це було абсолютним рекордом за всю історію ринку. Виявилося, що зростання ціни на газ викликане сезонними чинниками, а саме високим попитом, низькими запасами в сховищах.