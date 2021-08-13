Кіт працює аніматором в американській бібліотеці. Фото: Інстаграм

https://racurs.ua/ua/n158767-kit-pracuie-animatorom-v-amerykanskiy-biblioteci-foto.html

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Кіт став незвичайним працівником бібліотеки Center County Library в штаті Пенсільванія в США.

Милий рудий кіт на прізвисько Гораціо залучає до бібліотеки нових читачів, а також допомагає їм пізнавати мистецтво. Про це стала відомо зі сторінки бібліотеки в Instagram.

Соціальна працівниця Ліза Шаффер перетворює свого улюбленця в персонажів популярних голлівудських фільмів, історичних особистостей або поп-зірок.

Потім жінка робить фотографію кота в костюмі й викладає її в офіційних соціальних мережах бібліотеки під хештегом #caturday.

Гораціо живе зі мною, але його картонна коробка знаходиться в нашому головному філії в Бельфонті. Він милий та слухняний кіт, і завжди з цікавістю спостерігає, як я роблю для нього черговий костюм, — поділилася Ліза Шаффер.

Спочатку вона одягала на кота тільки маленькі капелюшки або краватки. Але з часом жінка почала створювати для тваринки костюми, які включали не тільки одяг і аксесуари, але й перуки.

Як не дивно, але кіт з радістю носить одяг та перуки, а також отримує задоволення від фотосесій.