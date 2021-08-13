Кот работает аниматором в американской библиотеке. Фото: Инстаграм

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Ракурс

Кот стал необычным сотрудником библиотеки Center County Library в штате Пенсильвания в США.

Очаровательный рыжий кот по кличке Горацио привлекает в библиотеку новых читателей, а также помогает им проникнуться искусством. Об этом стала известно из страницы библиотеки в Instagram.

Социальный работник Лиза Шаффер превращает своего питомца в персонажей популярных голливудских фильмов, исторических личностей или поп-звезд.

Потом женщина делает фотографию кота в костюме и выкладывает ее в официальных социальных сетях библиотеки под хештегом #caturday.

Горацио живет со мной, но его картонная коробка находится в нашем главном филиале в Беллефонте. Он милый и послушный кот, и он всегда с интересом наблюдает, как я делаю для него очередной костюм, — поделилась Лиза Шаффер.

Сначала она надевала на кота только маленькие шляпки или галстуки. Но со временем женщина начала создавать для питомца костюмы, которые включали не только одежду и аксессуары, но и парики.

Как ни странно, но кот с радостью носит одежду и парики, а также получает удовольствие от фотосессий.